Туроператоры раскрыли топ-10 направлений на новогодние праздники

Большинство туристов намерено провести праздники на отечественных курортах.
Внутренний туризм в этом году бьет рекорды не только в летний сезон, но и на новогодние праздники.
Подавляющее число граждан намерены провести самый веселый праздник года на отечественных курортах и в путешествиях по городам России. Согласно анализу отечественных туроператоров, тройку лидеров по перелетам в новогодние и предновогодние дни составили Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Помимо них в период с 29 декабря по 8 января россияне массово собираются в Краснодар, Махачкалу, Калининград, Екатеринбург, Казань, Карелию, Псков и другие российские города.