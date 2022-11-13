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3 часа назад

Туроператоры раскрыли топ-10 направлений на новогодние праздники

Inc-News

Большинство туристов намерено провести праздники на отечественных курортах.

Туроператоры раскрыли топ-10 направлений на новогодние праздники
Фото: Inc-NewsInc-News

Внутренний туризм в этом году бьет рекорды не только в летний сезон, но и на новогодние праздники.

Подавляющее число граждан намерены провести самый веселый праздник года на отечественных курортах и в путешествиях по городам России. Согласно анализу отечественных туроператоров, тройку лидеров по перелетам в новогодние и предновогодние дни составили Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Помимо них в период с 29 декабря по 8 января россияне массово собираются в Краснодар, Махачкалу, Калининград, Екатеринбург, Казань, Карелию, Псков и другие российские города.

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