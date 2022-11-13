Туроператоры раскрыли топ-10 направлений на новогодние праздники

Большинство туристов намерено провести праздники на отечественных курортах.

Фото: Inc-News Inc-News

Внутренний туризм в этом году бьет рекорды не только в летний сезон, но и на новогодние праздники.

Подавляющее число граждан намерены провести самый веселый праздник года на отечественных курортах и в путешествиях по городам России. Согласно анализу отечественных туроператоров, тройку лидеров по перелетам в новогодние и предновогодние дни составили Москва, Санкт-Петербург и Сочи.