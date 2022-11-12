Петербург попал в топ российских городов для новогодних каникул

Специалисты Туту.ру проанализировали планы россиян относительно поездок на Новый год. Подавляющее большинство собираются провести каникулы в России.
Как пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ, чаще всего россияне выбирают Москву для новогоднего отдыха. На втором месте оказался Санкт-Петербург. Жителей привлекают поездки в Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Казань.
«Интересны культурно-познавательные, тематические туры. Поезд в гости к Деду Морозу в Великий Устюг пойдет, есть интегрированные туры: Санкт-Петербург востребован вместе с близлежащими регионами Северо-Запада, Москва с Подмосковьем, Золотым кольцом, Казань вместе с Татарстаном», — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.