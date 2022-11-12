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1 час назад

Иностранцев обязали заполнять специальную анкету перед полетом на Кубу

Слово и Дело

Туристам, планирующим поездку на Кубу, перед вылетом придется заполнить специальную анкету D’Viajeros.

Иностранцев обязали заполнять специальную анкету перед полетом на Кубу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Новые правила посещения Кубы обусловлены постановлением, принятым 4 ноября. Сейчас они распространяются только на авиарейсы, отметил советник по вопросам туризма посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона.

«Сам формуляр не новый, он действует уже почти год, сначала его называли санитарной анкетой. Он заменяет QR-код и все бумажные миграционные и таможенные декларации, которые были раньше. Теперь он становится обязательным для всех пассажиров», — пояснил он.

Данные необходимо отправлять за 48 часов до вылета, а не за 72, как было раньше. После заполнения анкеты иностранец получит QR-код. Его можно предъявлять в электронном или распечатанном виде.

Новости путешествий,Хуан Карлос,
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