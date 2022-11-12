Иностранцев обязали заполнять специальную анкету перед полетом на Кубу

Туристам, планирующим поездку на Кубу, перед вылетом придется заполнить специальную анкету D’Viajeros.
Новые правила посещения Кубы обусловлены постановлением, принятым 4 ноября. Сейчас они распространяются только на авиарейсы, отметил советник по вопросам туризма посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона.
«Сам формуляр не новый, он действует уже почти год, сначала его называли санитарной анкетой. Он заменяет QR-код и все бумажные миграционные и таможенные декларации, которые были раньше. Теперь он становится обязательным для всех пассажиров», — пояснил он.
Данные необходимо отправлять за 48 часов до вылета, а не за 72, как было раньше. После заполнения анкеты иностранец получит QR-код. Его можно предъявлять в электронном или распечатанном виде.