Лето вместо зимы: как туристу из России попасть в ЮАР

Приближающийся декабрь – это первый летний месяц в южном полушарии. Несмотря на все сложности, с которыми столкнулся выездной туризм, россияне протоптали тропинку в Южную Африку. В соцсетях периодически можно встретить отчёты о поездках и приглашения в новые туры. Корреспондент TourDom.ru составил краткую памятку для туристов об особенностях отдыха в ЮАР.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Безвиз – до 90 дней

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Для путешествия в ЮАР россиянину достаточно купить авиабилеты. Граждане России могут до 90 дней находиться в стране без оформления визы. При пересечении границы больше не нужен тест и сертификат по COVID-19, не надо ставить электронное приложение для отслеживания контактов.

На пограничном контроле – стандартные требования: загранпаспорт, могут попросить обратный билет. Также сдают анкету Traveller Health Questionnaire, бланк которой выдают в полете. Как отмечают на сайте посольства РФ в ЮАР, паспорт должен быть действительным не менее 30 дней после выезда из страны и иметь хотя бы две чистые страницы.

По отзывам туристов, медицинскую страховку при въезде не спрашивают. И все же лучше ее оформить – в стране немало тропических заболеваний.

Перелет в ЮАР: чем быстрее – тем дороже

Организация прямых авиарейсов из России в ЮАР разрешена Оперштабом, однако перевозчики пока не заявляли о планах поставить такие рейсы. Не считая эпизодических попыток «Трансаэро» в 2011–2012 годах, прямых вылетов из России не было. Из Москвы и других российских городов в Южную Африку можно добраться только со стыковками. На сервисе по бронированию авиабилетов стоимость перелета зависит от даты выбранного рейса и перевозчика.

Например, из столичного аэропорта Внуково возможно улететь до Йоханнесбурга на лайнерах Turkish Airlines с двухчасовой стыковкой в Стамбуле. В пути – 15 часов, цена кресла – 72,2 тыс. руб. на 1 декабря. Этот же авиаперевозчик доставит до Кейптауна через Стамбул за 17 часов. Стоимость на 2 декабря – 100 тыс. руб.

Авиакомпания flydubai летит из Внуково в Дубай, далее пересадка на самолет Emirates до Йоханнесбурга. Дорога занимает 16 часов, стоимость 58,2 тыс. руб. на 4 декабря.

В расписании Шереметьево есть рейсы Etihad до Абу-Даби и далее до Йоханнесбурга. На маршруте длительная стыковка, в пути 19 часов. Стоимость 24,5 тыс. руб., в частности на 3 декабря.

Перевозчик Qatar Airways предлагает перелет Шереметьево – Доха – Кейптаун длительностью 17,5 часа. В системе бронирования на 2 декабря это стоит 88,7 тыс. руб.

Из Домодедово Ethiopian Airlines доставит в Йоханнесбург с пересадкой в Аддис-Абебе за 16 часов, стоимость места 34,3 тыс. руб. на 1 декабря. Также есть билеты на рейсы Домодедово – Аддис-Абеба – Кейптаун. Пассажиры прибывают в ЮАР за 17 часов, заплатив 46,6 тыс. руб. за кресло при вылете 3 декабря.

В южноафриканские города можно улететь, в частности, из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга со стыковками в Дубае, Стамбуле, Аддис-Абебе. Дорога с одной пересадкой занимает до 27 часов при стоимости билетов до 94 тыс. руб. на первые дни декабря. При выборе маршрута с двумя пересадками можно подыскать билет от 30 тыс. руб.

Наличные – выгодней

В ЮАР к оплате принимают только южноафриканский рэнд. В стране широко распространена безналичная оплата и достаточно редки случаи отказов по российским картам платежной системы UnionPay. Например, не приняли пластик в сувенирном магазинчике, на канатной дороге и национальном парке, также не проходят платежи с бесконтактной картой, сообщают в соцсетях.

Размер комиссий при безналичной оплате зависит от валюты карты и тарифов российского и местного банков. Одна из туристок привела пример по использованию карты МТС Банка: при кросс-курсе 3,4 руб. за рэнд транзакция проведена из расчета 4,1, что сделало покупку на 20% дороже. Как отмечают опытные туристы, такое возможно из-за скачков курсов обеих валют между 2–3 днями, когда происходят покупка и списание средств. В целом услуги банков, по оценкам в чатах, обходятся примерно в 10%.

Нет проблем и со снятием наличных в банкоматах. Судя по откликам в пабликах, с картой Газпромбанка в АТМ Absa Bank общая комиссия составляет порядка 10%. А по пластику банка «Солидарность» в Standard Bank – около 7%.

Наличные доллары не стоит спешить менять в аэропорту. Прилетающим в Йоханнесбург туристам предлагают обменять доллары на рэнды по курсу на 10% меньше значения местного центробанка. В соцсетях приводят примеры, что в банках и городских обменных пунктах их услуги обходятся в 2 раза дешевле – в 4–5%.

Также промелькнуло несколько сообщений, что некоторые банки отказывали в обмене денег при предъявлении российского загранпаспорта. Объяснение – из-за санкций. В этом случае советуют просто зайти в другой пункт обмена.

Лучший обменный курс у частных менял, и найти их достаточно легко, делятся в соцсетях. Как ориентир – небольшая лавочка с продуктами или со всякой всячиной, например мобильными аксессуарами, которую содержит китаец, индус или пакистанец. Стоимость доллара в них практически соответствует официальной котировке.

Услуги по обмену как наличной валюты, так и безналичных рублей с российских карт предоставляют также русскоязычные экспаты. Возможность официально применять карту «Мир» – UnionPay власти ЮАР прорабатывают давно, но решение пока не принято.

Опасно ли путешествовать по ЮАР

По недоброй славе Йоханнесбург считают одним из самых опасных городов среди тех, что посещают туристы. Поэтому в соцсетях нет недостатка в рекомендациях по безопасности – от финансовой до личной.

В частности, рекомендуют снимать деньги только в фирменных банкоматах и не делать этого на городских улицах – нередки случаи мошенничества с картами. Безопасно – в АТМ при банках и торговых центрах. В обменниках – не светить большие суммы и вообще приходить с минимальным количеством денег.

Также минимум наличных советуют иметь при прогулках и оставлять в номере дорогой смартфон – скромная модель в руках вряд ли привлечет внимание. Рюкзак – надевать на оба ремня. Если не ходить после захода солнца по улицам и не посещать спальные районы – здесь вполне комфортно себя чувствуешь, отмечают в пабликах. Советы актуальны для всех крупных городов.

При этом туристы говорят, что обычно местные жители приветливы к иностранцам и доброжелательны к русским, как правило, подскажут и помогут сориентироваться.

ЮАР известна как страна алмазов, поэтому российское посольство напоминает, что из страны запрещен вывоз необработанных камней, а при покупке драгоценностей надо получить сертификат из магазина. Кроме того, дипведомство предупреждает, что по санитарным правилам необходимо разрешение на ввоз в страну мясомолочных и ряда других продуктов.

Достопримечательности ЮАР

В южном полушарии времена года не как у нас в России: первый летний месяц – декабрь. По многолетним наблюдениям, погода в Йоханнесбурге и обладающей столичным статусом Претории, что в полусотне километров, в начале южного лета достаточно комфортна – днем 25–30 °C, по вечерам температура опускается до +15 °C. На морских курортах вода прогревается до 25 °C.

Южная Африка – это, прежде всего, про активный отдых. Среди основных развлечений – всевозможные сафари и экскурсии в многочисленные национальные парки. По оценкам туристов, все хорошо организовано, а уровень комфорта напрямую зависит от стоимости тура.

На севере – в стране Лимпопо – нетронутая фауна и флора на огромной территории. На юге, в частности, расположен заповедник Эддо. Здесь самая большая популяция африканских слонов, в саванне можно повстречать носорогов, зебр и хищников – леопардов, львов, стаи гиен. А в океанской части, если повезет, увидеть пингвинов и китов.

До парка Эддо всего 70 км от прибрежного города Порт-Элизабет на юго-восточной оконечности Африки. В этом районе также есть все для комфортного отдыха, включая пляжную инфраструктуру.