Лето вместо зимы: как туристу из России попасть в ЮАР

Приближающийся декабрь – это первый летний месяц в южном полушарии. Несмотря на все сложности, с которыми столкнулся выездной туризм, россияне протоптали тропинку в Южную Африку. В соцсетях периодически можно встретить отчёты о поездках и приглашения в новые туры. Корреспондент TourDom.ru составил краткую памятку для туристов об особенностях отдыха в ЮАР.
Для путешествия в ЮАР россиянину достаточно купить авиабилеты. Граждане России могут до 90 дней находиться в стране без оформления визы. При пересечении границы больше не нужен тест и сертификат по COVID-19, не надо ставить электронное приложение для отслеживания контактов.
На пограничном контроле – стандартные требования: загранпаспорт, могут попросить обратный билет. Также сдают анкету Traveller Health Questionnaire, бланк которой выдают в полете. Как отмечают на сайте посольства РФ в ЮАР, паспорт должен быть действительным не менее 30 дней после выезда из страны и иметь хотя бы две чистые страницы.
По отзывам туристов, медицинскую страховку при въезде не спрашивают. И все же лучше ее оформить – в стране немало тропических заболеваний.
Организация прямых авиарейсов из России в ЮАР разрешена Оперштабом, однако перевозчики пока не заявляли о планах поставить такие рейсы. Не считая эпизодических попыток «Трансаэро» в 2011–2012 годах, прямых вылетов из России не было. Из Москвы и других российских городов в Южную Африку можно добраться только со стыковками. На сервисе по бронированию авиабилетов стоимость перелета зависит от даты выбранного рейса и перевозчика.
Например, из столичного аэропорта Внуково возможно улететь до Йоханнесбурга на лайнерах Turkish Airlines с двухчасовой стыковкой в Стамбуле. В пути – 15 часов, цена кресла – 72,2 тыс. руб. на 1 декабря. Этот же авиаперевозчик доставит до Кейптауна через Стамбул за 17 часов. Стоимость на 2 декабря – 100 тыс. руб.
Авиакомпания flydubai летит из Внуково в Дубай, далее пересадка на самолет Emirates до Йоханнесбурга. Дорога занимает 16 часов, стоимость 58,2 тыс. руб. на 4 декабря.
В расписании Шереметьево есть рейсы Etihad до Абу-Даби и далее до Йоханнесбурга. На маршруте длительная стыковка, в пути 19 часов. Стоимость 24,5 тыс. руб., в частности на 3 декабря.
Перевозчик Qatar Airways предлагает перелет Шереметьево – Доха – Кейптаун длительностью 17,5 часа. В системе бронирования на 2 декабря это стоит 88,7 тыс. руб.
Из Домодедово Ethiopian Airlines доставит в Йоханнесбург с пересадкой в Аддис-Абебе за 16 часов, стоимость места 34,3 тыс. руб. на 1 декабря. Также есть билеты на рейсы Домодедово – Аддис-Абеба – Кейптаун. Пассажиры прибывают в ЮАР за 17 часов, заплатив 46,6 тыс. руб. за кресло при вылете 3 декабря.
В южноафриканские города можно улететь, в частности, из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга со стыковками в Дубае, Стамбуле, Аддис-Абебе. Дорога с одной пересадкой занимает до 27 часов при стоимости билетов до 94 тыс. руб. на первые дни декабря. При выборе маршрута с двумя пересадками можно подыскать билет от 30 тыс. руб.
В ЮАР к оплате принимают только южноафриканский рэнд. В стране широко распространена безналичная оплата и достаточно редки случаи отказов по российским картам платежной системы UnionPay. Например, не приняли пластик в сувенирном магазинчике, на канатной дороге и национальном парке, также не проходят платежи с бесконтактной картой, сообщают в соцсетях.
Размер комиссий при безналичной оплате зависит от валюты карты и тарифов российского и местного банков. Одна из туристок привела пример по использованию карты МТС Банка: при кросс-курсе 3,4 руб. за рэнд транзакция проведена из расчета 4,1, что сделало покупку на 20% дороже. Как отмечают опытные туристы, такое возможно из-за скачков курсов обеих валют между 2–3 днями, когда происходят покупка и списание средств. В целом услуги банков, по оценкам в чатах, обходятся примерно в 10%.
Нет проблем и со снятием наличных в банкоматах. Судя по откликам в пабликах, с картой Газпромбанка в АТМ Absa Bank общая комиссия составляет порядка 10%. А по пластику банка «Солидарность» в Standard Bank – около 7%.
Наличные доллары не стоит спешить менять в аэропорту. Прилетающим в Йоханнесбург туристам предлагают обменять доллары на рэнды по курсу на 10% меньше значения местного центробанка. В соцсетях приводят примеры, что в банках и городских обменных пунктах их услуги обходятся в 2 раза дешевле – в 4–5%.
Также промелькнуло несколько сообщений, что некоторые банки отказывали в обмене денег при предъявлении российского загранпаспорта. Объяснение – из-за санкций. В этом случае советуют просто зайти в другой пункт обмена.
Лучший обменный курс у частных менял, и найти их достаточно легко, делятся в соцсетях. Как ориентир – небольшая лавочка с продуктами или со всякой всячиной, например мобильными аксессуарами, которую содержит китаец, индус или пакистанец. Стоимость доллара в них практически соответствует официальной котировке.
Услуги по обмену как наличной валюты, так и безналичных рублей с российских карт предоставляют также русскоязычные экспаты. Возможность официально применять карту «Мир» – UnionPay власти ЮАР прорабатывают давно, но решение пока не принято.
По недоброй славе Йоханнесбург считают одним из самых опасных городов среди тех, что посещают туристы. Поэтому в соцсетях нет недостатка в рекомендациях по безопасности – от финансовой до личной.
В частности, рекомендуют снимать деньги только в фирменных банкоматах и не делать этого на городских улицах – нередки случаи мошенничества с картами. Безопасно – в АТМ при банках и торговых центрах. В обменниках – не светить большие суммы и вообще приходить с минимальным количеством денег.
Также минимум наличных советуют иметь при прогулках и оставлять в номере дорогой смартфон – скромная модель в руках вряд ли привлечет внимание. Рюкзак – надевать на оба ремня. Если не ходить после захода солнца по улицам и не посещать спальные районы – здесь вполне комфортно себя чувствуешь, отмечают в пабликах. Советы актуальны для всех крупных городов.
При этом туристы говорят, что обычно местные жители приветливы к иностранцам и доброжелательны к русским, как правило, подскажут и помогут сориентироваться.
ЮАР известна как страна алмазов, поэтому российское посольство напоминает, что из страны запрещен вывоз необработанных камней, а при покупке драгоценностей надо получить сертификат из магазина. Кроме того, дипведомство предупреждает, что по санитарным правилам необходимо разрешение на ввоз в страну мясомолочных и ряда других продуктов.
В южном полушарии времена года не как у нас в России: первый летний месяц – декабрь. По многолетним наблюдениям, погода в Йоханнесбурге и обладающей столичным статусом Претории, что в полусотне километров, в начале южного лета достаточно комфортна – днем 25–30 °C, по вечерам температура опускается до +15 °C. На морских курортах вода прогревается до 25 °C.
Южная Африка – это, прежде всего, про активный отдых. Среди основных развлечений – всевозможные сафари и экскурсии в многочисленные национальные парки. По оценкам туристов, все хорошо организовано, а уровень комфорта напрямую зависит от стоимости тура.
На севере – в стране Лимпопо – нетронутая фауна и флора на огромной территории. На юге, в частности, расположен заповедник Эддо. Здесь самая большая популяция африканских слонов, в саванне можно повстречать носорогов, зебр и хищников – леопардов, львов, стаи гиен. А в океанской части, если повезет, увидеть пингвинов и китов.
До парка Эддо всего 70 км от прибрежного города Порт-Элизабет на юго-восточной оконечности Африки. В этом районе также есть все для комфортного отдыха, включая пляжную инфраструктуру.
Четырехмиллионный Кейптаун на юго-западном побережье считают культурной столицей. Здесь каждый найдет что-то новое для себя. Туристы также используют возможность попасть на расположенный в часе езды мыс Доброй Надежды, недавно потерявший статус самой южной точки континента. Со смотровой площадки открывается бескрайняя морская стихия – где сливаются Атлантика и Индийский океан.