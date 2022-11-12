Билеты «Аэрофлота» на Мальдивы подешевели почти в два раза

Корреспондент TourDom.ru проверил, сколько стоит сейчас прямой перелет рейсами «Аэрофлота» из Москвы до Мальдив на ноябрь и декабрь. Оказалось, что кресла, которые в сентябре предлагали купить за 90–130 тыс. руб., подешевели в 1,5–2 раза.

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На середину ноября самый бюджетный билет туда-обратно на Boeing 777-300ER в начале осени стоил 96 тыс. руб. На момент написания новости за такой же тариф с датами вылета 21 и 29 ноября нужно заплатить 55,5 тыс. руб., что на 42% дешевле.

Цены в декабре отличаются еще больше. Так, в сентябре билеты с вылетами во второй половине декабря варьировались от 117 до 130 тыс. руб. Сейчас есть возможность купить места с вылетом 18 декабря и возвращением 28-го числа за 57 тыс. руб. Разница составляет 51–56%. А вот путешествие с захватом новогодних каникул обойдется уже значительно дороже – в среднем 140 тыс. руб.