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36 минут назад

Билеты «Аэрофлота» на Мальдивы подешевели почти в два раза

TourDom

Корреспондент TourDom.ru проверил, сколько стоит сейчас прямой перелет рейсами «Аэрофлота» из Москвы до Мальдив на ноябрь и декабрь. Оказалось, что кресла, которые в сентябре предлагали купить за 90–130 тыс. руб., подешевели в 1,5–2 раза.

Билеты «Аэрофлота» на Мальдивы подешевели почти в два раза
Фото: TourDomTourDom

На середину ноября самый бюджетный билет туда-обратно на Boeing 777-300ER в начале осени стоил 96 тыс. руб. На момент написания новости за такой же тариф с датами вылета 21 и 29 ноября нужно заплатить 55,5 тыс. руб., что на 42% дешевле.

Цены в декабре отличаются еще больше. Так, в сентябре билеты с вылетами во второй половине декабря варьировались от 117 до 130 тыс. руб. Сейчас есть возможность купить места с вылетом 18 декабря и возвращением 28-го числа за 57 тыс. руб. Разница составляет 51–56%. А вот путешествие с захватом новогодних каникул обойдется уже значительно дороже – в среднем 140 тыс. руб.

Снижение стоимости, вероятно, связано с тем, что теперь не только «Аэрофлот» связывает Москву и Мале. В конце октября начали летать чартеры AZUR air.

Новости путешествий,Boeing,Аэрофлот,
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