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1 час назад

Российские туроператоры рассказали, что ужесточение правил на Гоа не повлияло на туризм

runews24.ru

Правила отдыха на Гоа изменились: под запретом оказались десять видов деятельности, в том числе разведение костров, приготовление еды на обочине дорог, распитие спиртного и езда на транспорте по пляжу, пишет Travel Daily Media.

Российские туроператоры рассказали, что ужесточение правил на Гоа не повлияло на туризм
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Также теперь нельзя плавать на лодках и заниматься водными видами спорта в необорудованных местах, торговать сувенирами в неавторизованных точках, размещать шезлонги и столы на береговой линии без разрешения. В департаменте туризма объяснили, что эти действия ухудшают привлекательность местных курортов и наносят ущерб.

Российские туроператоры рассказали РИА Новости, как эти ограничения сказываются на желании отдохнуть на Гоа. В пресс-службе FUN&SUN отметили, что популярность направления не снизилась: видно, что россияне давно ждали его открытия.

В «Русском Экспрессе» добавили, что много бронирований приходится на новогодние праздники, а глубина бронирования достигает марта 2023 года. В основном туристы едут на 10-14 ночей и останавливаются в четырех- и пятизвездочных отелях. Неделя на Гоа у FUN&SUN стоит от 43 тысяч рублей, а у «Русского Экспресса» - от 93 тысяч за 10 дней.

На Гоа можно добраться прямым рейсом «Аэрофлота» либо иностранным со стыковкой. Для въезда нужен свежий ПЦР-тест и заполненная онлайн-форма.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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