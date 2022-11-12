Российские туроператоры рассказали, что ужесточение правил на Гоа не повлияло на туризм

Правила отдыха на Гоа изменились: под запретом оказались десять видов деятельности, в том числе разведение костров, приготовление еды на обочине дорог, распитие спиртного и езда на транспорте по пляжу, пишет Travel Daily Media.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Также теперь нельзя плавать на лодках и заниматься водными видами спорта в необорудованных местах, торговать сувенирами в неавторизованных точках, размещать шезлонги и столы на береговой линии без разрешения. В департаменте туризма объяснили, что эти действия ухудшают привлекательность местных курортов и наносят ущерб.

Российские туроператоры рассказали РИА Новости, как эти ограничения сказываются на желании отдохнуть на Гоа. В пресс-службе FUN&SUN отметили, что популярность направления не снизилась: видно, что россияне давно ждали его открытия.

В «Русском Экспрессе» добавили, что много бронирований приходится на новогодние праздники, а глубина бронирования достигает марта 2023 года. В основном туристы едут на 10-14 ночей и останавливаются в четырех- и пятизвездочных отелях. Неделя на Гоа у FUN&SUN стоит от 43 тысяч рублей, а у «Русского Экспресса» - от 93 тысяч за 10 дней.