Самое важное в туризме за неделю: снятие ограничений в ОАЭ, «черная пятница» и чемодан с деньгами

На этой неделе в туризме произошло несколько значимых событий: старт горнолыжного сезона, отмена коронавирусных ограничений в ОАЭ, скидки к «черной пятнице» у туроператоров и авиакомпаний, вооруженное ограбление в Домодедово, шутка про путаницу между Мадридом и Мардином, закрытие неба Турцией для самолетов с двойной регистрацией, отказ Зарины Догузовой курировать туротрасль в Минэке и многое другое.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Начнем со старта горнолыжного сезона. Первыми о его открытии рассказали в Кировске, следом за ним – в Шерегеше с 11 ноября. На Эльбрусе сезон обещают начать 19 ноября.

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В ОАЭ ослабили коронавирусные ограничения. Теперь при прибытии в любой аэропорт страны не нужны ковидные сертификаты и тесты. Это же касается посещения достопримечательностей.

В некоторых туроператорских компаниях решили отказаться от идеи делать скидки к «черной пятнице», так как бытует мнение об отрицательном значении слова. Другие же организовали распродажу, а также предложили агентам повышенную комиссию по турам на Шри-Ланку, в Турцию, Индию, Египет, ОАЭ и по другим направлениям. О скидках заявили сразу в нескольких авиакомпаниях. Первой о распродаже рассказали в «Победе», правда, некоторые туристы назвали ее показухой.

В четверг на привокзальной площади аэропорта Домодедово вооруженные грабители отняли у двух граждан Киргизии сумки, в которых находилось 4 млн долларов (это около 240 млн руб.). Злоумышленников ищут.

Забавная новость вызвала споры в туристическом сообществе – издание Yeni Akit сообщило, что россиян по ошибке отправили вместо Мадрида в турецкий Мардин. В Альянсе турагентств эту историю назвали фейком и PR-кампанией. Попасть в Испанию без визы невозможно. Причем разрешение на въезд нужно оформлять задолго до вылета, для этого понадобятся в том числе и билеты.

С 1 ноября Турция запретила летать над своей территорией российским самолетам с двойной регистрацией. Минтранс РФ заявил о планах провести переговоры с турецкими коллегами. При этом туроператоры отмечают, что на туристах такие ограничения не отразятся.