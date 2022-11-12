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1 час назад

"Аэрофлот" в ноябре расширит программу полетов на Пхукет из регионов России

ТАСС

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует в ноябре расширить программу полетов из российских регионов на остров Пхукет. Об этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

"Аэрофлот" расширит программу полетов на Пхукет из регионов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По его словам, "Аэрофлот" наращивает объемы регулярных пассажирских авиаперевозок на Пхукет.

"В ноябре планируется расширить программу полетов на остров, в том числе из российских регионов, - уточнил Соснов. - Откроется прямое авиасообщение из Владивостока и Новосибирска с частотой полетов два раза в неделю по каждому направлению".

Кроме того, состоится запуск прямых авиарейсов на остров из Красноярска, которые будут выполняться трижды в неделю.

"Число рейсов по маршруту Москва - Пхукет увеличится до трех в день", - добавил дипломат.

Новости путешествий,Владимир Соснов,Аэрофлот,
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