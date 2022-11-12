"Аэрофлот" расширит программу полетов на Пхукет из регионов

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует в ноябре расширить программу полетов из российских регионов на остров Пхукет. Об этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.
По его словам, "Аэрофлот" наращивает объемы регулярных пассажирских авиаперевозок на Пхукет.
"В ноябре планируется расширить программу полетов на остров, в том числе из российских регионов, - уточнил Соснов. - Откроется прямое авиасообщение из Владивостока и Новосибирска с частотой полетов два раза в неделю по каждому направлению".
Кроме того, состоится запуск прямых авиарейсов на остров из Красноярска, которые будут выполняться трижды в неделю.
"Число рейсов по маршруту Москва - Пхукет увеличится до трех в день", - добавил дипломат.