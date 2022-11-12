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43 минуты назад

Между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда к Новому году

runews24.ru

В текущем месяце между Москвой и Питером будет запущено десять дополнительных поездов. Это делается не просто так. Каждый год в преддверии новогодних каникул люди стремятся съездить домой, навестить родственников, повидаться с друзьями. И часто бывает так. Что билетов просто не хватает. Именно поэтому перевозчик запустит дополнительные поезда на одном из самых популярных направлений.

Между столицами запустят дополнительные поезда к Новому году
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

По информации Федеральной пассажирской компании, дополнительные поезда будут под номерами 233, 234, 287, 288, 128, 255, 56, 156, 217 и 279. При покупке билетов на них необходимо уточнять дату и время отправления.

Так, самые первые поезда между Москвой и Петербургом пойдут уже с 12 ноября — это номера 233 и 128. Последний рейс будет совершен 27 декабря поездом 233. После этого дня все дополнительные поезда уходят с маршрута и остаются только штатные.

Новости путешествий,Федеральная пассажирская компания,
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