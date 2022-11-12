Между столицами запустят дополнительные поезда к Новому году

В текущем месяце между Москвой и Питером будет запущено десять дополнительных поездов. Это делается не просто так. Каждый год в преддверии новогодних каникул люди стремятся съездить домой, навестить родственников, повидаться с друзьями. И часто бывает так. Что билетов просто не хватает. Именно поэтому перевозчик запустит дополнительные поезда на одном из самых популярных направлений.
По информации Федеральной пассажирской компании, дополнительные поезда будут под номерами 233, 234, 287, 288, 128, 255, 56, 156, 217 и 279. При покупке билетов на них необходимо уточнять дату и время отправления.
Так, самые первые поезда между Москвой и Петербургом пойдут уже с 12 ноября — это номера 233 и 128. Последний рейс будет совершен 27 декабря поездом 233. После этого дня все дополнительные поезда уходят с маршрута и остаются только штатные.