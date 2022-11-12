Между столицами запустят дополнительные поезда к Новому году

В текущем месяце между Москвой и Питером будет запущено десять дополнительных поездов. Это делается не просто так. Каждый год в преддверии новогодних каникул люди стремятся съездить домой, навестить родственников, повидаться с друзьями. И часто бывает так. Что билетов просто не хватает. Именно поэтому перевозчик запустит дополнительные поезда на одном из самых популярных направлений.