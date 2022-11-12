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2 часа назад

Где россияне планируют отдыхать зимой: популярные направления

РИА "ФедералПресс"

Этой зимой многие россияне отправятся греться под теплым солнцем в другие страны, несмотря на подорожание заграничного отдыха.

Где россияне планируют отдыхать зимой: популярные направления
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Более 50 % зимних путевок в этом году было куплено за границу. Россияне решили, что готовы платить большие деньги за то, чтобы провести отпуск в теплых краях.

«Популярным зарубежным зимним направлением является Египет. Там хотят провести время 18 % туристов. Немного отстает от него Таиланд, куда собираются 17 %. Третье место занимают Объединенные Арабские Эмираты с 16 %», – приводит данные сервиса онлайн-бронирования туров Travelata.ru «Прайм».

Для того чтобы отправиться к знаменитым пирамидам, россиянам потребуется примерно 140 тысяч рублей, что на 28 % выше, чем в прошлом году. Отпуск в Эмиратах подорожал сильнее – на 34 %, поэтому теперь средний чек составил 204 тысячи рублей.

Однако Россия все еще занимает первое место среди направлений зимнего отдыха, забирая 29 % всех броней. Сейчас средний чек на отдых в стране составляет 50 тысяч рублей. Самым популярным направлением стала Красная Поляна.

«В этом году мы видим, что Россия пока удерживает первое место по продажам на зимние даты благодаря большому объему бронирований», – говорит директор по маркетингу сервиса Олег Козырев.

Аналитики утверждают, что цена на отдых в России упала примерно на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом.

Новости путешествий,Олег Козырев,
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