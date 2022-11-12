Утвержден список субсидированных авиамаршрутов на 2023 год

Росавиация утвердила список субсидируемых межрегиональных маршрутов на 2023 год, сообщает ИА DEITA.RU.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Авиамаршрутов таковых насчитали аж 308 штук. Авиакомпании получают субсидии из федерального бюджета, чтобы авиабилеты были доступнее, а маршрутная сеть - шире. На 2023 год из федерального бюджета выделено 9 миллиардов рублей. Помимо межрегиональных перелетов субсидируются и рейсы по отдельным направлениям, например, в Калининград, Симферополь, на Дальний Восток, а также рейсы на Дальнем Востоке.

Особый упор сделан на рейсы в обход Москвы, чтобы не перегружать столичные аэропорты. Тем не менее, есть возможность улететь по субсидированным билетам и поближе к башням Кремля. Безусловно, это значительная экономия денег (Владивосток - Москва «Аэрофлотом» - за 7,4 тыс. по субсидированному тарифу, 16 тысяч рублей - без льгот).