Эксперты назвали популярные ж/д направления в новогодние праздники

Санкт-Петербург на данный момент стал самым популярным направлением для путешествий по России на поезде у жителей Москвы на новогодние праздники - туда забронировали билеты около 6,5% пассажиров. Средняя стоимость поездки в одну сторону составила 2,35 тыс. рублей, что на 2% ниже уровня 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.
"Больше всего поездок, по данным аналитиков Tutu.ru, запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, как и год назад. Однако доля этого направления пока существенно ниже, чем годом ранее - было 11%, а сейчас пока 6,5%. За билет в одну сторону платят в среднем 2,349 тыс. рублей - на 2% меньше, чем год назад", - отметили в сервисе.
На втором месте по популярности - путешествия на поезде из Москвы в Ростов-на-Дону. Доля пассажиров на этом направлении составила 2,2%, а стоимость билета в одну сторону около 4,3 тыс. рублей.
Замыкает тройку лидеров направление из Москвы в Казань. Год назад оно также вошло в топ-3 популярных ж/д маршрутов на Новый год, подчеркнули в аналитическом центре. Около 2,1% пассажиров планируют отправиться в Казань на праздники. Средний чек в одну сторону составил 3,2 тыс. рублей.
"Аналитики Tutu.ru отмечают, что сейчас в топ-20 популярных маршрутов входит много южных направлений, востребованность которых сильно выросла по сравнению с прошлым годом из-за закрытия аэропортов. К примеру, маршрут Москва - Краснодар в прошлом году был на 31 месте в рейтинге, а теперь входит в топ-5, маршрут Москва - Симферополь был на 20-м месте, а теперь на шестом. Рекордсмены в этом плане направления Москва - Новороссийск и Москва - Анапа: они взлетели с 83 и 110 мест на 15-е и 16-е соответственно", - заключили в Tutu.ru.
Популярные зарубежные ж/д направления на новогодние праздники
Самым популярным зарубежным направлением у жителей Москвы стал Минск (Белоруссия). Около 40,1% пассажиров планируют отправиться в столицу республики на новогодние праздники. Средняя стоимость билета в одну сторону составила около 2,9 тыс. рублей. В тройку вошли также путешествия на поезде из Санкт-Петербурга в Минск (доля пассажиров - 8,1%) и из Москвы в Брест (доля пассажиров - 7,3%).