Эксперты назвали популярные ж/д направления в новогодние праздники

"Аналитики Tutu.ru отмечают, что сейчас в топ-20 популярных маршрутов входит много южных направлений, востребованность которых сильно выросла по сравнению с прошлым годом из-за закрытия аэропортов. К примеру, маршрут Москва - Краснодар в прошлом году был на 31 месте в рейтинге, а теперь входит в топ-5, маршрут Москва - Симферополь был на 20-м месте, а теперь на шестом. Рекордсмены в этом плане направления Москва - Новороссийск и Москва - Анапа: они взлетели с 83 и 110 мест на 15-е и 16-е соответственно", - заключили в Tutu.ru.