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1 час назад

В Шарм-эль-Шейхе навели красоту к саммиту: туристы не верят своим глазам

TourDom

Из Шарм-эль-Шейха поступают противоречивые отзывы. Одни туристы буквально не верят своим глазам и говорят, что к проходящему там климатическому форуму ООН из курорта сделали конфетку, другие жалуются на забитые отели и рост цен. Редакция предложила высказаться своим подписчикам в телеграм-канале «Крыша ТурДома».

В Шарм-эль-Шейхе навели красоту: туристы не верят своим глазам
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

«Очень многое сделано: переложили весь асфальт, облагородили улицы, газоны, прогулочные зоны. Курорт как игрушка!» – поделился с редакцией сотрудник одной из принимающих компаний.

Большинство комментаторов согласны: в Шарм-эль-Шейхе навели красоту, «все сделали красиво и современно». Также пишут, что порядок и в бухте Наама Бей, которая славится своими базарами, кафе, ресторанами и отелями. Сделали тротуары, вдоль Al Salam Road – велодорожки.

«Говорят, даже в Олд Маркет пустили бесплатные автобусы с Wi-Fi (а раньше я еще помню убогие маршрутки). Местные все одеты по-европейски», – рассказала подписчица «Крыши ТурДома».

В то же время нельзя не отметить и рост цен на отели на время климатического форума. TourDom.ru уже писал об этом, а туристы подтвердили. Они добавили, что заметили улучшение сервиса – видно, что египтяне стараются. Однако есть опасение, что это ненадолго.

«Уверен, после саммита он станет снова 4 звезды с минусом», – написал один из подписчиков про пятизвездочный отель, где остановились делегаты.

На время климатического форума, который продлится до 18 ноября, многие популярные гостиницы на курорте полностью загружены (некоторые из них приостановили продажи еще на прошлой неделе). Впрочем, это не значит, что отдыхать в них некомфортно. По отзывам, даже наоборот.

«Преобразился Шарм с этими климатологами. А главное – они целый день там где-то тусуются, поэтому в отеле ни души, только к ужину приезжают».

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