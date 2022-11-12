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3 часа назад

"Шерегеш-экспресс" начал курсировать в Кузбассе

Vse42.ru

В Кемеровской области состоялся первый рейс поезда на горнолыжный курорт.

"Шерегеш-экспресс" начал курсировать в Кузбассе
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В субботу, 12 ноября, туристический поезд "Шерегеш-экспресс" впервые в новом сезоне совершил путешествие из Новокузнецка в Чугунаш, сообщили в Западно-Сибирских железных дорогах.

Старт рейса совпал с официальным открытием горнолыжного сезона в Шерегеше.

Курсирует поезд по субботам и воскресеньям. Стоимость проезда в вагоне третьего класса составляет 177 рублей, в вагоне первого класса – 354 рубля. На станции Чугунаш туристы пересаживаются на специальные автобусы до сектора "А" горы Зеленая и в поселок Шерегеш. Билет в автобусе стоит 100 рублей, для детей до семи лет – бесплатно.

Особенностью "Шерегеш-экспресса" стало то, что в вагонах есть крепежи для бесплатного провоза лыж и сноубордов.

Время в пути составляет 3 часа 35 минут

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