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37 минут назад

В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID

BFM.RUиещё 3

На борту лайнера Majestic Princess, который пришвартовался в гавани Сиднея с 800 инфицированными коронавирусом, находились более 3 тысяч пассажиров и 1 тысячи членов экипажа, сообщает телеканал ABC. Круиз длился 12 дней, резкий рост случаев заболевания начался в середине пути.

В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID
Фото: BFM.RU - лента новостей бизнесаBFM.RU - лента новостей бизнеса

Заболевание проходит в легкой или бессимптомной форме, заболевших изолировали, остальным пассажирам и персоналу рекомендовано соблюдать меры предосторожности, в том числе носить маски.

Лайнер уже готовится к следующему круизу, что вызывает опасение и у пассажиров, и у австралийских властей, рассказывает корреспондент телеканала АВС Набиль Аль Нашар:

«Почти треть из 3 тысяч пассажиров лайнера Majestic Princess были инфицированы COVID к концу круиза. Оператор судна уже заявил, что будут приняты строгие антиковидные меры: перед новым отправлением судно будет тщательно продезинфицировано. Мы находимся в порту, видим, что заявленные меры предосторожности не соблюдаются — новые пассажиры прибывают в терминал тем же путем, что и пассажиры, покидающие терминал. Боясь заразиться, люди не спешат подниматься на борт и отказываются от круиза. Журналисты австралийского телеканала ABC считают, что гости переживают не зря. Эта история напоминает инцидент с другим австралийским судном Ruby Princes. На его борту в марте 2020 года была зафиксирована вспышка ковида, информацию о которой экипаж скрыл. Тогда более 600 человек заразились коронавирусом, 28 из них умерли от осложнений. Круизные лайнеры — отличная среда для распространения вируса. Всем, кто планирует такой отпуск, придется подумать еще раз, ведь в Австралии уже официально объявлена четвертая волна ковида».

В начале пандемии многие круизные лайнеры стали очагами массового заболевания коронавирусом. Так, в одном из японских портов около месяца на карантине находилось судно Diamond Princess. Из почти 4 тысяч человек, которые были на борту, COVID-19 заболели около 700.

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