В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID

«Почти треть из 3 тысяч пассажиров лайнера Majestic Princess были инфицированы COVID к концу круиза. Оператор судна уже заявил, что будут приняты строгие антиковидные меры: перед новым отправлением судно будет тщательно продезинфицировано. Мы находимся в порту, видим, что заявленные меры предосторожности не соблюдаются — новые пассажиры прибывают в терминал тем же путем, что и пассажиры, покидающие терминал. Боясь заразиться, люди не спешат подниматься на борт и отказываются от круиза. Журналисты австралийского телеканала ABC считают, что гости переживают не зря. Эта история напоминает инцидент с другим австралийским судном Ruby Princes. На его борту в марте 2020 года была зафиксирована вспышка ковида, информацию о которой экипаж скрыл. Тогда более 600 человек заразились коронавирусом, 28 из них умерли от осложнений. Круизные лайнеры — отличная среда для распространения вируса. Всем, кто планирует такой отпуск, придется подумать еще раз, ведь в Австралии уже официально объявлена четвертая волна ковида».