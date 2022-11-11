Путевки в Турцию стали стоить в два раза дешевле

«В данный момент идет расчет полетной программы на курорты Турции из 19 российских городов. Цены постепенно появляются в онлайн- и турагрегаторах. По раннему бронированию стоимость путевок всегда ниже на 20, а то и 40 процентов прошлогодних сезонных цен», – сообщили в компании «Интурист».

Как сообщает «РИА Новости», пока не все контракты с турецкими отелями подписаны. Цены на следующий сезон также предоставили не все организации, но до конца года ситуация прояснится. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в АТОР назвали цены на туры в Израиль на Новый год.