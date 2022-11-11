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59 минут назад

Путевки в Турцию стали стоить в два раза дешевле

РИА "ФедералПресс"

Российские туроператоры начали продавать путевки в Турцию по выгодным ценам. Скидки начинаются от 20 %.

Путевки в Турцию стали стоить в два раза дешевле
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В данный момент идет расчет полетной программы на курорты Турции из 19 российских городов. Цены постепенно появляются в онлайн- и турагрегаторах. По раннему бронированию стоимость путевок всегда ниже на 20, а то и 40 процентов прошлогодних сезонных цен», – сообщили в компании «Интурист».

Как сообщает «РИА Новости», пока не все контракты с турецкими отелями подписаны. Цены на следующий сезон также предоставили не все организации, но до конца года ситуация прояснится. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в АТОР назвали цены на туры в Израиль на Новый год.

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