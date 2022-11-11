Повсюду кровь: влюбленные россияне разгромили номер в отеле

Люди ведут себя в отелях по-разному: кто-то сидит тихо и скромно, как будто боясь, что его выгонят, а кто-то не стесняется, ведь за всё заплачено. Правда, есть и такие, кто веселится на полную катушку и даже чуть-чуть больше.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В Санкт-Петербурге влюблённая парочка наотдыхалась так, что теперь должна отелю больше полумиллиона рублей на восстановление номера.

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История произошла в гостинице в городе Пушкин недалеко от Санкт-Петербурга. В апреле 2021-го в люксовый номер отеля Tsar Palace заехала влюблённая парочка. Всего за одни сутки они развлеклись так, что на уборку и восстановление апартаментов после них потребовалось более 600 000 рублей.

В списке повреждений — отделка полотка и стен, полы в комнате и коридоре, санузел, двери, мебель, шторы, халаты и постельное бельё. Короче, почти всё. Руководство отеля направило претензии постояльцам, но те их проигнорировали. Тогда гостиница подала в суд и выиграла. Как они вообще умудрились за сутки такое сотворить, точно неизвестно. По крайней мере, версий много.

Представитель влюблённой пары объяснил, что из-за плохо убранного пола парень поскользнулся и порезал руку. Потом долго пытался остановить кровь — поэтому вся мебель и текстиль испачканы. При этом у самого постояльца объяснение другое.

Пара сняла номер и веселилась там со спиртным. В какой-то момент он слишком сильно сжал стакан, и он лопнул прямо у него в руке — отсюда и кровь.

Правда, суд всё же докопался до истины. Наутро после бурного ночного веселья в номер приехала скорая. Гости были сильно пьяны, и у мужчины действительно шла кровь из пальца.

Тогда же в номер наведалась и полиция — повсюду кровь как-никак. Но правоохранители обнаружили только беспорядок, кучу пустых бутылок, разбитые стаканы и бурые пятна по всему номеру.