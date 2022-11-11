Стюарда пригрозили сбросить с самолета за отказ принести воды

Пассажира Singapore Airlines выгнали из самолета из-за насмешек над акцентом бортпроводника и просьб принести воды, сопровождавшихся угрозами. Инцидент сняли на видео, ролик опубликовало Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На кадрах видно, как стоящий в проходе самолета пассажир громко повторяет бортпроводнику просьбу принести воды. Член экипажа пытается его успокоить, однако это только больше раздражает мужчину, и он принимается издеваться над акцентом сотрудника авиакомпании и повторяет измененным голосом его ответы. Также на ролике слышно, как дебошир угрожает скинуть собеседника с самолета, если ему откажут в требовании.

В конце концов бортпроводник выдает мужчине небольшую бутылку воды, в ответ герой видео язвительно его благодарит. После под аплодисменты других пассажиров мужчину выводят из самолета полицейские.