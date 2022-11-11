Туристы на Шпицбергене смогут расплачиваться российскими картами

«На территории наших российских поселков оплатить питание, проживание, какие-то экскурсии и даже сувенирную продукцию станет возможно российским пластиком. Это было непросто, тем не менее с конца ноября система заработает в полном объеме», – пояснила Татьяна Агеева.

Она также добавила, что в ближайшее время может быть организована продажа пакетных туров на Шпицберген. Однако турпоток на архипелаг вряд ли будет большим. Кроме экзотичности направления и цены, туристов может отпугнуть и необходимость иметь шенгенскую визу. Для пребывании на Шпицбергене не нужны дополнительные документы, однако они понадобятся для проезда к месту отдыха.