Туристы на Шпицбергене смогут расплачиваться российскими картами

Прибывающие на Шпицберген туристы с конца ноября смогут расплачиваться за товары и услуги картами российских банков. Об этом журналистам рассказаларуководитель Центра арктического туризма «Грумант» Татьяна Агеева.
«На территории наших российских поселков оплатить питание, проживание, какие-то экскурсии и даже сувенирную продукцию станет возможно российским пластиком. Это было непросто, тем не менее с конца ноября система заработает в полном объеме», – пояснила Татьяна Агеева.
Она также добавила, что в ближайшее время может быть организована продажа пакетных туров на Шпицберген. Однако турпоток на архипелаг вряд ли будет большим. Кроме экзотичности направления и цены, туристов может отпугнуть и необходимость иметь шенгенскую визу. Для пребывании на Шпицбергене не нужны дополнительные документы, однако они понадобятся для проезда к месту отдыха.
Что же касается самого тура, то он будет представлять собой трансфер из Мурманска до Шпицбергена с оплаченным питанием и проживанием на архипелаге.