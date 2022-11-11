Аэропорт Домодедово запустил услугу доставки багажа, сообщает пресс-служба авиагавани. Оформить ее можно на сервисной стойке в зоне выдачи багажа.

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Вещи по указанному адресу службы аэропорта доставят в течение шести часов. Если же они понадобятся позже, доступен сервис хранения багажа в течение 48 часов с момента заказа с последующей доставкой. Нужно лишь выбрать любой удобный двухчасовой интервал.

В авиагавани рассказали, что сотрудники аэропорта фиксируют целостность багажа при сдаче, пломбируют и упаковывают чемоданы, поэтому за их безопасность можно не беспокоиться. Стоимость услуги зависит от области доставки.