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1 час назад

Аэропорт Домодедово запустил услугу доставки багажа

Москва24

Аэропорт Домодедово запустил услугу доставки багажа, сообщает пресс-служба авиагавани. Оформить ее можно на сервисной стойке в зоне выдачи багажа.

Аэропорт Домодедово запустил услугу доставки багажа
Фото: M24.ruM24.ru

Вещи по указанному адресу службы аэропорта доставят в течение шести часов. Если же они понадобятся позже, доступен сервис хранения багажа в течение 48 часов с момента заказа с последующей доставкой. Нужно лишь выбрать любой удобный двухчасовой интервал.

В авиагавани рассказали, что сотрудники аэропорта фиксируют целостность багажа при сдаче, пломбируют и упаковывают чемоданы, поэтому за их безопасность можно не беспокоиться. Стоимость услуги зависит от области доставки.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте аэропорта в разделе "Прилет – Доставка багажа".

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