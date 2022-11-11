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3 часа назад

Спрос на полеты в Стамбул упал втрое

RusTurkey.com

Спрос россиян на перелеты в Стамбул в период ноябрьских праздников снизился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом востребованность авиабилетов в Дубай выросла в три раза.

Спрос на полеты в Стамбул упал втрое
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip .

"За границу россияне чаще всего бронировали авиабилеты в Стамбул, доля которого составила 11% от всех международных направлений - интересно, что за год популярность города снизилась почти в три раза. На втором месте оказался Дубай: туда совершено почти столько же перелетов, как и в Турцию - 10,6%, однако это в три раза больше, чем в 2021 году", - отмечают эксперты.

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