Туроператоры России запустили чартеры на новый курорт ОАЭ

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР) российские турагентства Coral Travel и FUN&SUN предоставляют туристам из России возможность полететь на чартерном рейсе на курорт Рас-эль-Хайма.
Полеты туда не совершались с 2019 года. Сейчас же, начиная с 30 октября, туристы смогут отправиться в путешествие с вылетом из Москвы. Рейсы будут доступны два раза в неделю – в четверг и воскресенье.
Чартерную авиаперевозку будет выполнять авиакомпания AZUR air.
Новая полетная программа продлится до апреля 2023 года. Уточняется, что с 26 декабря количество вылетов увеличится до трех раз в неделю, а в период новогодних праздников, начиная со 2 января, рейсы будут отправляться на курорт четыре раза в неделю.
Средняя стоимость за недельное пребывание в четырехзвездочном отеле составляет 106,3 тысячи рублей на двоих. Отдых в отеле пять звезд с завтраками будет стоить дороже и стартует от 135,6 тысячи рублей.