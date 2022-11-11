Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
47 минут назад

Туроператоры России запустили первые чартеры на новый курорт ОАЭ

runews24.ru

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР) российские турагентства Coral Travel и FUN&SUN предоставляют туристам из России возможность полететь на чартерном рейсе на курорт Рас-эль-Хайма.

Туроператоры России запустили чартеры на новый курорт ОАЭ
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Полеты туда не совершались с 2019 года. Сейчас же, начиная с 30 октября, туристы смогут отправиться в путешествие с вылетом из Москвы. Рейсы будут доступны два раза в неделю – в четверг и воскресенье.

Чартерную авиаперевозку будет выполнять авиакомпания AZUR air.

Новая полетная программа продлится до апреля 2023 года. Уточняется, что с 26 декабря количество вылетов увеличится до трех раз в неделю, а в период новогодних праздников, начиная со 2 января, рейсы будут отправляться на курорт четыре раза в неделю.

Средняя стоимость за недельное пребывание в четырехзвездочном отеле составляет 106,3 тысячи рублей на двоих. Отдых в отеле пять звезд с завтраками будет стоить дороже и стартует от 135,6 тысячи рублей.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители