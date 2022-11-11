Туроператоры России запустили чартеры на новый курорт ОАЭ

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР) российские турагентства Coral Travel и FUN&SUN предоставляют туристам из России возможность полететь на чартерном рейсе на курорт Рас-эль-Хайма.

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Полеты туда не совершались с 2019 года. Сейчас же, начиная с 30 октября, туристы смогут отправиться в путешествие с вылетом из Москвы. Рейсы будут доступны два раза в неделю – в четверг и воскресенье.

Чартерную авиаперевозку будет выполнять авиакомпания AZUR air.

Новая полетная программа продлится до апреля 2023 года. Уточняется, что с 26 декабря количество вылетов увеличится до трех раз в неделю, а в период новогодних праздников, начиная со 2 января, рейсы будут отправляться на курорт четыре раза в неделю.