Из Омска в Таиланд полетят самолёты после двухлетнего перерыва

Этой зимой возобновляются прямые авиарейсы в южную страну.
Впервые с начала пандемии омичи смогут улететь прямыми самолётами в Таиланд. В расписании Омского аэропорта появились рейсы в аэропорт Утапао, который находится вблизи популярной у туристов Паттайи. Направление обслуживает российская авиакомпания AZUR air. Первый рейс назначен на 1 декабря, вылеты расписаны до конца марта.
Прямого авиасообщения с Таиландом в Омске нет более двух лет. Последние рейсы были выполнены в конце марта 2020 года - перед закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Сейчас в Таиланде для туристов нет никаких ограничений, не нужно предъявлять ни сертификаты о вакцинации, ни результаты ПЦР-тестов. Местные туристические и общественные объекты работают в штатном режиме.
Добавим, что AZUR air также будет возить омичей ещё по двум туристическим направлениям. В течение декабря, января, февраля и марта запланированы чартерные рейсы в Анталью (Турция) и Гоа (Индия). Согласно предварительному расписнию будет осуществляться два-три вылета в месяц по каждому маршруту.