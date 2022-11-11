Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
2 часа назад

Из Омска в Таиланд полетят самолёты после двухлетнего перерыва

Омск Здесь

Этой зимой возобновляются прямые авиарейсы в южную страну.

Из Омска в Таиланд полетят самолёты после двухлетнего перерыва
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Впервые с начала пандемии омичи смогут улететь прямыми самолётами в Таиланд. В расписании Омского аэропорта появились рейсы в аэропорт Утапао, который находится вблизи популярной у туристов Паттайи. Направление обслуживает российская авиакомпания AZUR air. Первый рейс назначен на 1 декабря, вылеты расписаны до конца марта.

Прямого авиасообщения с Таиландом в Омске нет более двух лет. Последние рейсы были выполнены в конце марта 2020 года - перед закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Сейчас в Таиланде для туристов нет никаких ограничений, не нужно предъявлять ни сертификаты о вакцинации, ни результаты ПЦР-тестов. Местные туристические и общественные объекты работают в штатном режиме.

Добавим, что AZUR air также будет возить омичей ещё по двум туристическим направлениям. В течение декабря, января, февраля и марта запланированы чартерные рейсы в Анталью (Турция) и Гоа (Индия). Согласно предварительному расписнию будет осуществляться два-три вылета в месяц по каждому маршруту.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители