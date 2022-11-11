Из Омска в Таиланд полетят самолёты после двухлетнего перерыва

Этой зимой возобновляются прямые авиарейсы в южную страну.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Впервые с начала пандемии омичи смогут улететь прямыми самолётами в Таиланд. В расписании Омского аэропорта появились рейсы в аэропорт Утапао, который находится вблизи популярной у туристов Паттайи. Направление обслуживает российская авиакомпания AZUR air. Первый рейс назначен на 1 декабря, вылеты расписаны до конца марта.

Прямого авиасообщения с Таиландом в Омске нет более двух лет. Последние рейсы были выполнены в конце марта 2020 года - перед закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Сейчас в Таиланде для туристов нет никаких ограничений, не нужно предъявлять ни сертификаты о вакцинации, ни результаты ПЦР-тестов. Местные туристические и общественные объекты работают в штатном режиме.