Портал Russia.Travel собрал лучшие варианты для путешествий зимой

В преддверии зимы национальный туристический портал Russia.Travel нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» подготовил более 40 вариантов для путешествий на любой вкус.

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На портале уже можно выбрать готовые идеи и форматы зимних поездок от Калининграда до Камчатки. Спланировать путешествие и маршрут можно в специальном разделе «Идеи и маршруты зимних путешествий».

К примеру, для желающих увидеть северное сияние команда Russia.Travel создала путеводитель с полезными советами, как не пропустить захватывающее природное явление. На территории страны его можно «поймать» в Мурманской и Архангельской областях, в Карелии, Якутии, Красноярском крае и на Чукотке.

Любители горных лыж найдут на портале полный гид с информацией о специализированных комплексах и курортах, которых в России более 150 от Сочи до Камчатки. Среди них — горнолыжные трассы в Мурманске (Хибины), Северном Кавказе (Архыз, Домбай, Эльбрус), Сибири (Шерегеш в Кузбассе и Манжерок на Алтае), а также комплексы на Дальнем Востоке – «Горный воздух» на Сахалине или горнолыжные склоны на Камчатке – Гора Морозная или база «Эдельвейс».

Для тех, кто активному отдыху предпочитает познавательный, разработаны отдельные предложения. В частности, на ресурсе доступны маршруты по историческим городам: Москве, Петербургу, Казани, Нижнему Новгороду, Калининграду, Выборгу, Самаре, Ярославлю и многим-многим другим.

Кроме того, на портале Russia.Travel можно выбрать варианты на пару дней и отправиться в выходные, к примеру, в Псков или Великий Новгород, Улан-Уде или Владивосток. В общей сложности — 20 направлений. Программы подготовили таким образом, чтобы за два – три дня можно было познакомиться со всеми главными достопримечательностями города.