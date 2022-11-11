Россияне вырвались в лидеры по турпотоку на Пхукет

Российские туристы за первые 10 дней ноября стали лидерами по турпотоку на Пхукет. Об этом говорится в отчете Иммиграционного бюро провинции.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В октябре россияне занимали лишь второе место по числу прибытий в аэропорт Пхукета с показателем в 23 тыс. человек. В топе были индийские путешественники (26 тыс.), а замыкали тройку лидеров австралийцы (15 тыс.). Однако в ноябре ситуация кардинально изменилась.

При этом динамика существенная. Если за первую неделю месяца Пхукет принял 12 тыс. российских туристов, то за 10 дней – уже 18 тыс. На втором месте расположилась теперь Индия с 9 тыс. прибытий. Интересно, что активизировались и отдыхающие из Казахстана – 3,5 тыс. человек.

Очевидно, что такому резкому росту турпотока из РФ способствовало открытие прямых рейсов между российскими городами и Таиландом. В Бангкок и на Пхукет из Москвы уже летает «Аэрофлот». Также в столицу королевства отправляет борта из Иркутска S7. На тайский остров поставил рейсы и «Икар» из Сибири.