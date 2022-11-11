В Доминикане связали рост экономики со смелостью русских туристов

«Вот здесь нам помогли русские туристы. Когда приезжали итальянцы, немцы, канадцы — они почти не выходили из отеля, проводили все время недалеко от бара, — заявил Данненберг. — Русские — это совсем другое дело. Им нравится изучать — взять напрокат мотоцикл и поехать куда-нибудь, сходить в ресторан, съездить на экскурсию, на какой-нибудь экзотический остров, купить бананы-кокосы».