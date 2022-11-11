Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
3 часа назад

В Доминикане связали развитие экономики со смелостью русских туристов

Lenta.ru

Посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг связал развитие экономики страны со смелостью путешественников из России. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает РИА Новости.

В Доминикане связали рост экономики со смелостью русских туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дипломат отметил, что россияне были первыми туристами, которые не побоялись выезжать за пределы отелей и открывать для себя латиноамериканскую страну, чем поспособствовали росту экономики Доминиканы. По его словам, раньше гостиницы работали по системе all inclusive, и отдыхающие не покидали территорию отелей, что не развивало местную экономику, посколько выгоду извлекали только зарубежные туроператоры.

«Вот здесь нам помогли русские туристы. Когда приезжали итальянцы, немцы, канадцы — они почти не выходили из отеля, проводили все время недалеко от бара, — заявил Данненберг. — Русские — это совсем другое дело. Им нравится изучать — взять напрокат мотоцикл и поехать куда-нибудь, сходить в ресторан, съездить на экскурсию, на какой-нибудь экзотический остров, купить бананы-кокосы».

Посол подчеркнул, что в Доминикане очень ценят россиян за их дисциплинированность.

«Русских туристов у нас очень ценят, они никогда не доставляли нам проблем, а только позволяли развиваться местному населению», — добавил он.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители