В Крыму появятся 11 современных модульных отелей

Проект быстровозводимых модульных отелей был выбран конкурсной комиссией при Министерстве курортов и туризма Крыма.

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По словам главы Министерства Вадима Волченко, государственная поддержка помогает республике развивать туризм в Крыму, создавать дополнительные рабочие места и новые туристические направления для путешественников.

На строительство новых современных гостиниц выделена государственная субсидия в размере более чем 300 млн рублей.

Всего в Крыму будет построено 11 отелей. За счет новых локаций номерной фонд увеличится на 249 номеров и на 942 места. Появится почти 100 новых рабочих мест.

В общей сложности в Крыму грантовую поддержку на развитие туристической инфраструктуры получили 63 проекта.