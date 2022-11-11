В Крыму появятся 11 современных модульных отелей

Проект быстровозводимых модульных отелей был выбран конкурсной комиссией при Министерстве курортов и туризма Крыма.
По словам главы Министерства Вадима Волченко, государственная поддержка помогает республике развивать туризм в Крыму, создавать дополнительные рабочие места и новые туристические направления для путешественников.
На строительство новых современных гостиниц выделена государственная субсидия в размере более чем 300 млн рублей.
Всего в Крыму будет построено 11 отелей. За счет новых локаций номерной фонд увеличится на 249 номеров и на 942 места. Появится почти 100 новых рабочих мест.
В общей сложности в Крыму грантовую поддержку на развитие туристической инфраструктуры получили 63 проекта.
Стоит отметить, что Крым впервые в 2022 году получил гранты в размере больше, чем полмиллиарда рублей в рамках участия в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства».