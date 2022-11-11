Китай смягчил правила въезда для иностранцев

Правительство Китая смягчило правила въезда для иностранцев, в том числе россиян, с 11 ноября. Об этом говорится в опубликованном сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Reuters .

Согласно обновленным протоколам, срок обязательного карантина для прибывающих в популярную азиатскую страну путешественников сокращен с десяти до восьми дней. Кроме того, приезжающим из-за границы пассажирам за 48 часов до вылета теперь необходимо сдавать не два, а один ПЦР-тест на нуклеиновые кислоты COVID-19.