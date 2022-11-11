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29 минут назад

Китай смягчил правила въезда для иностранцев

Lenta.ruиещё 1

Правительство Китая смягчило правила въезда для иностранцев, в том числе россиян, с 11 ноября. Об этом говорится в опубликованном сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Reuters.

Китай смягчил правила въезда для иностранцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно обновленным протоколам, срок обязательного карантина для прибывающих в популярную азиатскую страну путешественников сокращен с десяти до восьми дней. Кроме того, приезжающим из-за границы пассажирам за 48 часов до вылета теперь необходимо сдавать не два, а один ПЦР-тест на нуклеиновые кислоты COVID-19.

«Для въезжающих из-за рубежа лиц формула "семь дней централизованного карантина плюс три дня наблюдения на дому" будет скорректирована до "пяти дней централизованного карантина плюс три дня наблюдения на дому"», — говорится

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