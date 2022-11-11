Из Оренбурга вновь открыли авиарейсы в Наманган

Авиакомпания Uzbekistan Airways открыла продажу билетов на авиарейсы по направлению Наманган-Оренбург-Наманган. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта «Оренбург».

Полеты из Оренбурга в Наманган стартуют 25 ноября и будут выполняться по пятницам. Осуществлять рейсы будут авиасудна Airbus A320. Из узбекского Намангана самолет вылетит в 21.25, и приземлится в Оренбурге в 00.30 в пятницу. Вылет из Оренбурга начнется в 2.30 ночи, в Наманган воздушное судно прибудет в 5.20 утра.