Китай не будет приостанавливать рейсы из-за больных ковидом

Правительство Китая приняло решение об отмене действия механизма наказания авиакомпаний временными приостановками рейсов в страну за ввоз заразившихся коронавирусом пассажиров. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Кроме того, прибывающим из-за рубежа пассажирам за 48 часов до вылета теперь необходимо сдавать не два, а один ПЦР-тест на нуклеиновые кислоты коронавируса.