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1 час назад

Китай больше не будет приостанавливать рейсы авиакомпаний за ввоз больных ковидом

ТАСС

Правительство Китая приняло решение об отмене действия механизма наказания авиакомпаний временными приостановками рейсов в страну за ввоз заразившихся коронавирусом пассажиров. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Китай не будет приостанавливать рейсы из-за больных ковидом
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Механизм временной приостановки рейсов отменен", - сказано в документе.

Кроме того, прибывающим из-за рубежа пассажирам за 48 часов до вылета теперь необходимо сдавать не два, а один ПЦР-тест на нуклеиновые кислоты коронавируса.

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