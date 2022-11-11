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1 час назад

Южноуральские туристы смогут доехать на «Ласточке» до лыжного курорта «Абзаково»

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Маршрут электропоезда «Ласточка» «Челябинск—Магнитогорск» собираются продлить до станции «Новоабзаково», пишет «КП-Челябинск». Оттуда отдыхающие смогут добраться до горнолыжного комплекса «Абзаково». По продленному маршруту электричка будет отправляться зимой в выходные дни.

Туристы смогут доехать на «Ласточке» до курорта «Абзаково»
Фото: Хорошие новостиХорошие новости

— Правительством региона уделяется большое внимание развитию пригородного железнодорожного сообщения. В этом году совместно с Южно-Уральской магистралью сделано очень много: обновили подвижной состав, удалось продлить «Ласточку» до Магнитогорска и увеличить частоту рейсов, — сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Маршрут планирует организовать по аналогии со «Снегирем» — мультимодальным маршрутом от Челябинска до Солнечной долины, при котором можно на электричке доехать от Челябинска до Миасса и пересесть на автобус, а затем таким же путем отправиться обратно. Кроме того, пассажирам «Ласточки» могут сделать скидку на ски-пасс в «Абзаково» — сейчас это решение только разрабатывается.

Новости путешествий,Александр Егоров,
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