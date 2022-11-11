Туристы смогут доехать на «Ласточке» до курорта «Абзаково»

— Правительством региона уделяется большое внимание развитию пригородного железнодорожного сообщения. В этом году совместно с Южно-Уральской магистралью сделано очень много: обновили подвижной состав, удалось продлить «Ласточку» до Магнитогорска и увеличить частоту рейсов, — сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров .

Маршрут планирует организовать по аналогии со «Снегирем» — мультимодальным маршрутом от Челябинска до Солнечной долины, при котором можно на электричке доехать от Челябинска до Миасса и пересесть на автобус, а затем таким же путем отправиться обратно. Кроме того, пассажирам «Ласточки» могут сделать скидку на ски-пасс в «Абзаково» — сейчас это решение только разрабатывается.