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1 час назад

Туроператоры рассказали об акциях на «черную пятницу»

TourDom

Туроператоры сообщили редакции TourDom.ru об акциях, запланированных в рамках «черной пятницы».

Туроператоры рассказали об акциях на «черную пятницу»
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По заявкам, забронированным 11 ноября, партнеры ANEX Tour получат повышенную комиссию по турам в Турцию, помимо Стамбула, на Шри-Ланку, в Индию, Египет, ОАЭ и ряду других направлений. При этом заезды могут быть на любые даты.

PAC GROUP проведет распродажу по Сейшелам и Маврикию. С 25 по 28 ноября при бронировании тура или отеля в этих странах можно получить скидку на проживание до 40%. С 11 по 13 ноября пройдет акция по Италии. Экскурсионные туры с посещением этой страны с перелетом или без компания предлагает заказать по специальным тарифам.

11 ноября при заказе тура в ОАЭ в Space Travel можно получить бесплатный авиабилет в Абу-Даби. Условия акции – тур должен быть оформлен на двоих с проживанием в 5* отеле с перелетом в рамках блочной программы туроператора. Подарочный сертификат можно использовать в период с 15 ноября по 15 февраля, кроме праздничных дней.

«Круизный дом» проводит распродажу на основе предложений своих партнеров. С 11 по 15 ноября заказы будут сформированы со скидкой от 500 у. е. на каждый круиз. Даты отправления – с 12 декабря. Для турагентств компания подготовила дополнительный бонус.

В то же время ряд туроператоров проигнорировали всемирный день распродаж, они считают, что действующих спецпредложений вполне достаточно.

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