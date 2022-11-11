Минводы вошли в топ направлений для новогодних каникул

«С каждым годом туристический поток в регион Кавказских Минеральных Вод растёт. И россияне неизменно хотят провести новогодние праздники в комфортных климатических и природных условиях, в одной из здравниц наших городов курортов. Рад, что жители нашей страны предпочитают отечественные курорты, развивая внутренний туризм, экономику регионов, а, следовательно, и благосостояние наших жителей», - рассказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.