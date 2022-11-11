Туроператоры заманивают россиян в Турцию большими скидками

"В данный момент идет расчет полетной программы на курорты Турции из 19 российских городов. Цены постепенно появляются в онлайн и турагрегаторах. По раннему бронированию стоимость путевок всегда ниже на 20-40% прошлогодних сезонных цен", рассказали в "Интуристе".

Как сообщает РИА Новости, что россиянам для бронирования открыто более 500 гостиниц на Анталийском и Эгейском побережьях. Стоимость тура в Турцию в отель пять звезд на май начинается от 115 тысяч рублей на двоих на неделю с вылетом из Москвы, а из Казани — от 148 тысяч рублей.