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2 часа назад

Туроператоры заманивают россиян в Турцию большими скидками

Свободная пресса

Российские туроператоры открыли раннее бронирование туров в Турцию. Скидки составляют 20-40 процентов.

Туроператоры заманивают россиян в Турцию большими скидками
Фото: unsplashunsplash

"В данный момент идет расчет полетной программы на курорты Турции из 19 российских городов. Цены постепенно появляются в онлайн и турагрегаторах. По раннему бронированию стоимость путевок всегда ниже на 20-40% прошлогодних сезонных цен", рассказали в "Интуристе".

Как сообщает РИА Новости, что россиянам для бронирования открыто более 500 гостиниц на Анталийском и Эгейском побережьях. Стоимость тура в Турцию в отель пять звезд на май начинается от 115 тысяч рублей на двоих на неделю с вылетом из Москвы, а из Казани — от 148 тысяч рублей.

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