Туристы поехали праздновать «День мертвых» и умерли в арендованной квартире

Трое туристов из США погибли из-за отравления угарным газом в арендованной в Мехико квартире. Об этом пишет агентство Reuters.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным издания, трое друзей отправились на отдых в столицу Мексики в конце октября для празднования «Дня мертвых». Путешественники сняли жилье через сервис Airbnb неподалеку от престижного района Санта-Фе.

В начале ноября власти курортного города сообщили, что граждане США были найдены мертвыми в арендованной квартире. Генеральная прокуратура Мехико, начавшая расследование дела, выяснила, что причиной смерти стало отравление угарным газом.