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1 час назад

Туристы поехали праздновать «День мертвых» и умерли в арендованной квартире

Lenta.ru

Трое туристов из США погибли из-за отравления угарным газом в арендованной в Мехико квартире. Об этом пишет агентство Reuters.

Туристы поехали праздновать «День мертвых» и умерли в арендованной квартире
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, трое друзей отправились на отдых в столицу Мексики в конце октября для празднования «Дня мертвых». Путешественники сняли жилье через сервис Airbnb неподалеку от престижного района Санта-Фе.

В начале ноября власти курортного города сообщили, что граждане США были найдены мертвыми в арендованной квартире. Генеральная прокуратура Мехико, начавшая расследование дела, выяснила, что причиной смерти стало отравление угарным газом.

В Airbnb случившееся назвали ужасной трагедией. Представители сервиса также выразили готовность сотрудничать с властями по этому делу.

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