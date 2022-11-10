Невыездной турист возмущен, что туроператор тянет с возвратом

«Мы заполнили и отправили необходимые документы на возврат. В кол-центре туроператора сообщили, что «сроки выплат увеличены», но точной информации не предоставили. Предлагают перенести оплату с другой заявки. Все бы хорошо, но у нас пока тишина и нет запросов, чтоб мы могли забронировать новый тур у этого ТО. Туристы не хотят ждать и возмущены тем, что их игнорируют и не дают четкой информации, почему не возвращают деньги. Планируют обращаться в суд», – рассказали в агентстве.