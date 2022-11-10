Невыездной турист возмущен, что туроператор тянет с возвратом

В редакцию TourDom.ru обратилась турагент, клиенты которой купили в сентябре тур в ОАЭ, но после объявления частичной мобилизации одному из туристов работодатели категорически запретили покидать страну. Тур отменили, туроператор, по словам собеседницы, вычел фактически понесенные расходы из общей суммы, но оставшиеся деньги туристам все еще не вернули.
«Мы заполнили и отправили необходимые документы на возврат. В кол-центре туроператора сообщили, что «сроки выплат увеличены», но точной информации не предоставили. Предлагают перенести оплату с другой заявки. Все бы хорошо, но у нас пока тишина и нет запросов, чтоб мы могли забронировать новый тур у этого ТО. Туристы не хотят ждать и возмущены тем, что их игнорируют и не дают четкой информации, почему не возвращают деньги. Планируют обращаться в суд», – рассказали в агентстве.
Редакция обратилась за советом к юристу сети турагентств «Розовый слон» Марии Чапиковской. По ее словам, строго юридически сроки возврата в случае отказа туриста от договора не регламентированы.
«Ранее судебная практика склонялась к тому, что по любой причине сроки осуществления возврата составляют 10 дней с момента предъявления соответствующего требования в соответствии со ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей». Однако недавно Верховный суд РФ в своем обзоре практики от 19.10.2022 года (п.10) разъяснил, что указанные сроки не применяются в ситуации, когда заказчик отказался от договора по своим причинам, не связанным с нарушениями со стороны турагента и туроператора», – рассказала Мария.
Эксперт отметила, что в этом случае нужно руководствоваться понятием «разумный срок», т. е. сроком, обычным для данного вида обязательств. Судя по практике, возвраты по «мобилизационным» турам осуществляются в среднем в течение 2 месяцев. «Если и сроки затянуты, и перенос заявки на других туристов окажется невозможен, то имеет смысл направить в адрес туроператора официальную претензию и при отсутствии и в этом случае результата обращаться в суд», – подчеркнула юрист.