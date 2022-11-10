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25 минут назад

Автотурист из России проехал всю Турцию без документов на машину

TourDom

Интересной историей с редакцией TourDom.ru поделился турист Филипп. Минувшие 2 недели он провел в Турции. Сюда приехал на собственном авто. Уже после завершения отпуска на выезде из страны на границе в Сарпи обнаружил, что рядом с водительскими правами в кармане лежат не документы на его машину, а ПТС на неизвестный Kia Sportage.

Автотурист проехал всю Турцию без документов на машину
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Сначала, конечно, путешественник очень удивился. Но потом ему стало понятно, как это могло произойти. «В Турцию заезжали также через Сарпи примерно в 3 часа ночи. Я делал страховку на турецкой стороне. И в это же время рядом со мной остановился этот чёрный кроссовер. Мы практически одновременно отдавали наши документы для оформления страховки, а когда все было готово, то даже не проверил ПТС». Так и произошел незапланированный обмен.

Эта ситуация значила только одно: где-то на просторах Турции сейчас находился еще один человек с чужими документами на машину. И обоих по воле случая за это время ни разу не остановили местные инспекторы.

«Начал искать собственника авто. Писал в телеграм-каналы о туризме в Турции, другими способами. В итоге удалось. Он прилетел сегодня в Трабзон, и мы обменялись ПТС. Пришлось задержаться на сутки в Турции, но сейчас уже все хорошо – прошли грузинскую границу».

Во время ожидания собственника Филипп нашел и второй вариант, которым можно было решить ситуацию. «Как мне объяснили, можно было прийти в полицию и написать заявление об утере ПТС. И тогда мне бы выдали справку, с которой можно было пересечь границу. Но в итоге все решилось более легко и для меня, и для второго человека».

Ранее TourDom.ru писал о личном опыте туриста при автопутешествии из России в Турцию.

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