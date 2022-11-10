Отели в России проведут распродажу к «черной пятнице»

Некоторые российские отели предложат акции по «черной пятнице», но в разные даты. Спецпредложения начнутся уже с 11 ноября. Редакция TourDom.ru выяснила, каковы условия бронирования по льготным тарифам.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

С 11 до 13 ноября туристы смогут со скидкой 30% заказать проживание в отелях Palmira Business Club в Москве и Palmira Garden Hotel & SPA в Подмосковье. По акции предлагаются номера на любые дни до 31 января, кроме праздничных.

О таком же окне продаж объявила и подмосковная гостиница «Амакс Новая Истра». Размещение в декабре на 7 и более дней предлагается по ценам на 20% ниже прайса.

В некоторых отелях акция уже вовсю идет. Так, в сети Provence Hotel Management, включающей отели в Красной Поляне и Сочи, «черную пятницу» открыли 3 ноября и завершат 14-го. Скидка на все категории номеров – 40%. При этом период льготного проживания у отелей различается. Например, апарт-отель Emerald 4* в Сочи дает возможность забронировать по сниженным ценам вплоть до 27 декабря, а «Шале Привилегия» 3* в Красной Поляне – лишь до 16-го.

25 ноября проведет день скидок курорт Miracleon в Анапе. Номер на летний сезон – 2023 с 1 мая по 30 сентября в любой из пяти гостиниц сети предложат забронировать с дисконтом в 40%. Интересно, что на период низкого сезона, с 1 декабря по 30 апреля, тарифы снижаются лишь на четверть.

В отелях сообщили, что видят неплохие результаты от участия в «черной пятнице». «В эти даты бронирования увеличиваются на 20–25%, – отмечает представитель сети Palmira Юлия Морозова. – Для нас это возможность получить прогнозируемую загрузку. В период этой акции хорошо заполняются декабрь и январь».