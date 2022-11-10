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2 часа назад

«Победа» анонсировала масштабную распродажу 100 тысяч авиабилетов

Lenta.ru

В честь ежегодной международной акции «Черная пятница» крупнейший российский лоукостер «Победа» анонсировал масштабные скидки на авиабилеты. Об этом сообщается на странице авиакомпании во «ВКонтакте».

«Победа» анонсировала масштабную распродажу 100 тысяч авиабилетов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации перевозчика, распродажа стартует 11 ноября и продлится один день. Всего авиакомпания предлагает приобрести по специальным тарифам 100 тысяч билетов — минимальная стоимость составляет 499 рублей. Отмечается, что проездные документы можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» с 23 декабря возобновляет полеты в Армению по маршруту Москва — Гюмри. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Авиакомпания "Победа",
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