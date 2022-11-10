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54 минуты назад

В Шереметьево могут смягчить требования к ручной клади

Мира Маркина

В пресс-службе аэропорта Шереметьево заявили о выданном авиакомпаниям разрешении принимать в салон сверхгабаритную ручную кладь. Представители авиагавани разъяснили “Ленте.ру” новые правила.

В Шереметьево могут смягчить требования к ручной клади
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Предложение поступило в связи с намерением обеспечить посадку пассажиров на борт вовремя. По существующим правилам негабаритную ручную кладь сотрудники авиакомпании помечают биркой. При входе в самолет пассажир передает ее сотруднику аэропорта. Тот обязан отнести негабаритную кладь в багажный отсек.

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“В соответствии с требованиями Росавиации вся ручная кладь, которая превышает габариты и подлежит оформлению как багаж, должна быть перемещена в терминал для прохождения досмотра в системе обработки багажа”, – объяснили в пресс-службе.

Но на это время не закладывается. В итоге багаж остается в аэропорту. Чтобы избежать подобных ситуаций, сотрудникам авиакомпаний предложили размещать негабаритную ручную кладь в салоне.

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Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Росавиация,
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