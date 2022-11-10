В Шереметьево могут смягчить требования к ручной клади

В пресс-службе аэропорта Шереметьево заявили о выданном авиакомпаниям разрешении принимать в салон сверхгабаритную ручную кладь. Представители авиагавани разъяснили “Ленте.ру” новые правила.

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Предложение поступило в связи с намерением обеспечить посадку пассажиров на борт вовремя. По существующим правилам негабаритную ручную кладь сотрудники авиакомпании помечают биркой. При входе в самолет пассажир передает ее сотруднику аэропорта. Тот обязан отнести негабаритную кладь в багажный отсек.

“В соответствии с требованиями Росавиации вся ручная кладь, которая превышает габариты и подлежит оформлению как багаж, должна быть перемещена в терминал для прохождения досмотра в системе обработки багажа”, – объяснили в пресс-службе.