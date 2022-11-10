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1 час назад

Названы самые удобные города для людей с инвалидностью

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Компания Valuable 500 опубликовала список 10 самых доступных городов мира для путешественников с ограниченными возможностями здоровья. В обзор вошли мегаполисы стран Азии, Европы, Северной Америки и Австралии, сообщает CNBC.

Названы самые удобные города для людей с инвалидностью
Фото: +1+1

«Механизмы доступности для людей с ограниченными возможностями остаются второстепенными для индустрии путешествий и туризма, поэтому мы изучаем каждый аспект отраслевого путешествия для людей с ограниченными возможностями», — отметили в Valuable 500.

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Так в Азии самым удобным для путешественников с инвалидностью оказался Сингапур. Согласно исследованию, это связано со старением его населения. Более 95% пешеходных дорожек, стоянок такси и автобусных остановок в городе государстве доступны для пользователей инвалидных колясок и других людей с ограниченной мобильностью. Это же относится ко всем лифтам, эскалаторам и туалетам.

На втором месте в Азии находится Шанхай, где расположена крупнейшая в мире сеть метро, полностью доступная для инвалидных колясок.

Третье место отдали столице Японии Токио благодаря доступному общественному транспорту и тактильным поверхностям на тротуарах. Также авторы отчета отметили внимательность японских водителей, которая делает улицы более безопасными для людей с ограниченными возможностями.

В Северной Америке лучшим городом для путешественников с инвалидностью назвали Лас-Вегас. Центр казино и развлечений в США похвалили за «огромное количество» доступных номеров в отелях. Они оснащены подъемниками, визуальной и вибросигнализацией. Также в гостиницах Лас-Вегаса работает обученных персонал.

Второе место присудили Нью-Йорку, где развита система информирования людей с ограниченными возможностями о доступных им маршрутах и местах.

На третьем месте оказался город Орландо в штате Флорида, где находится множество тематических и развлекательных парков. Все они доступны для людей с инвалидностью.

В Европе самыми доступными городами для путешественников с ограниченными возможностями назвали столицы Нидерландов, Франции и Великобритании. Амстердам, Париж и Лондон отметили за доступность музеев и других достопримечательностей, а также магазинов и другой важной инфраструктуры.

В Valuable 500 подчеркнули, что в Амстердаме проложено более 400 километров велосипедных дорожек, которыми также могут пользоваться инвалиды-колясочники для быстрого и безопасного передвижения.

В Австралии лучшим городом для туристов с ограниченными возможностями стал Сидней, где, как и в Нью-Йорке, хорошо развита система информирования о доступных для посещения местах.

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