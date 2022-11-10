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1 час назад

Названа достойная замена горнолыжным курортам Европы

Lenta.ru

Российские туроператоры назвали азербайджанский Шахдаг достойной заменой горнолыжным курортам Европы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Названа достойная замена горнолыжным курортам Европы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сейчас путевки на зимний курорт предлагают Space Travel, «Русский Экспресс», FUN&SUN, PAC Group и «Интурист». Пакетные туры на Шахдаг с прямыми вылетами доступны туристам из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Минеральных вод и Новосибирска.

За отдых на Шахдаге россиянам придется заплатить примерно 49 тысяч рублей на человека. В стоимость поездки включены перелет и недельное проживание в четырехзвездочном отеле Shahdag Hotel & Spa на завтраках. Рейс запланирован на 3 декабря.

При этом недельная путевка с вылетом 16 декабря обойдется россиянам в 56 тысяч рублей. В тур входят размещение в трехзвездочном отеле Zirve Hotel (завтраки включены) и перелет. Туроператоры предупреждают туристов, что курорт находится в 200 километрах от ближайшего аэропорта в Баку.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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