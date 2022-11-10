Названа достойная замена горнолыжным курортам Европы

Российские туроператоры назвали азербайджанский Шахдаг достойной заменой горнолыжным курортам Европы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Сейчас путевки на зимний курорт предлагают Space Travel, «Русский Экспресс», FUN&SUN, PAC Group и «Интурист». Пакетные туры на Шахдаг с прямыми вылетами доступны туристам из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Минеральных вод и Новосибирска.

За отдых на Шахдаге россиянам придется заплатить примерно 49 тысяч рублей на человека. В стоимость поездки включены перелет и недельное проживание в четырехзвездочном отеле Shahdag Hotel & Spa на завтраках. Рейс запланирован на 3 декабря.