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2 часа назад

Пассажиропоток в аэропортах Турции вырос на 45,7%

RusTurkey.com

Воздушные гавани Турции в январе-октябре 2022 года обслужили 155 млн 885 тыс. пассажиров, что на 45,7 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Пассажиропоток в аэропортах Турции вырос на 45,7%
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

По словам министра, за последние 20 лет в сектор гражданской авиации Турции вложены крупные инвестиции, что превратило страну в крупных транспортный хаб международного масштаба.

Караисмаилоглу отметил, что число авиарейсов в Турции за 10 месяцев достигло 96 процентов от показателя 2019 года, ставшего рекордным для авиасообщения страны.

Непосредственно в октябре 2022 года пассажиропоток на внутренних линиях в Турции составил 6 млн человек, на международных авиарейсах – 10 млн 995 тыс.

Крупнейшая воздушная гавань страны - Стамбульский аэропорт в октябре обслужил 5 млн 974 тыс. пассажиров.

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