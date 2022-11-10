Pearl Qatar – это искусственный насыпной остров площадью 14 км, который был построен в 2006 году. Свое название он получил благодаря расположению: раньше Катар был лидером по добыче жемчуга, и именно на месте, где сейчас располагается остров, находились самые большие залежи. Сегодня на полуострове кипит жизнь, это один из самых дорогих районов Дохи. Он заполнен бутиками, люксовым отелями, ресторанами и резиденциями.