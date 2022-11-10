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4 часа назад

Как выглядит столица Катара с высоты птичьего полета: видео

Стелла Шмель

Столица Катара Доха находится прямо на берегу Персидского залива. Пролетая над городом, можно увидеть узорную береговую линию нового района города – Pearl Qatar.

Pearl Qatar – это искусственный насыпной остров площадью 14 км, который был построен в 2006 году. Свое название он получил благодаря расположению: раньше Катар был лидером по добыче жемчуга, и именно на месте, где сейчас располагается остров, находились самые большие залежи. Сегодня на полуострове кипит жизнь, это один из самых дорогих районов Дохи. Он заполнен бутиками, люксовым отелями, ресторанами и резиденциями.

Какие места стоит посетить в столице Катара: видео

Подробнее о том, как выглядит Доха с высоты птичьего полета, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о том, почему не стоит ехать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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