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1 час назад

Адвокат Сулим назвала август лучшим месяцем для отпуска в 2023 году

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Адвокат Ольга Сулим рассказала, когда в 2023 году выгоднее всего взять отпуск.

Адвокат назвала лучший месяц для отпуска в 2023 году
Фото: RT на русскомRT на русском

Лучше всего брать отпуск в те месяцы, на которые приходится больше рабочих дней, сказала эксперт «Российской газете». В 2023 году наиболее удачными для этого являются март (22 рабочих дня), август (23) и октябрь (22), уточнила Сулим.

Самый невыгодный для отпуска месяц — январь, в нём всего 17 рабочих дней, отметила она.

В июне и ноябре будет по три выходных дня из-за госпраздников — Дня России и Дня народного единства, а в мае — первомайские праздники, а затем День Победы.

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