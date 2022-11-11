Адвокат назвала лучший месяц для отпуска в 2023 году

Адвокат Ольга Сулим рассказала, когда в 2023 году выгоднее всего взять отпуск.

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Лучше всего брать отпуск в те месяцы, на которые приходится больше рабочих дней, сказала эксперт «Российской газете». В 2023 году наиболее удачными для этого являются март (22 рабочих дня), август (23) и октябрь (22), уточнила Сулим.

Самый невыгодный для отпуска месяц — январь, в нём всего 17 рабочих дней, отметила она.