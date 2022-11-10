Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
5 часов назад

Армения предложила демилитаризировать зону вокруг Карабаха

Lenta.ruиещё 2

Армения предлагает демилитаризировать зону вокруг территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и границу с Азербайджаном, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Его слова приводит ТАСС.

Армения предложила демилитаризировать зону вокруг Карабаха
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранее министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели встречу в Вашингтоне. Во время встречи главы МИД «обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора».

Он также предложил отвести войска обоих государств на границы 1991 года, «создав трехкилометровую демилитаризованную зону». «Это предложение остается в силе, и вчера мы представили Азербайджану его обновленную версию», — подытожил Пашинян.

Вскоре после этого с армянским премьер-министром созвонился президент России Владимир Путин. В ходе беседы главы государств обсудили визит Путина в Ереван, который должен состояться 22 ноября.

Новости путешествий,Джейхун Байрамов,Никол Пашинян,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители