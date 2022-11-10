Крым вошел в пятерку лидеров турпремии «Маршрут года»

По итогам IX Всероссийской туристической премии «Маршрут года» Республика Крым заняла четвертое место.

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В премии принимало участие 49 регионов РФ. Всего в этом году заявки на участие в конкурсе подал 571 проект из 67 регионов страны.

Три проекта из Крыма оказались в числе победителей. Об этом рассказала глава Министерства финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Крымский проект «Карта гостя Крыма и Севастополя» занял второе место в номинации «Лучший туристический путеводитель».

Высшей наградой в номинации «Лучшая онлайн-экскурсия по региону» был отмечен проект виртуальной реальности, позволяющий прогуляться по полуострову, «Крым в 3D».

Победителем в номинации «Лучший маршрут образовательного туризма» стал квест-экскурсия «Я знаю город — Я живу здесь!».

Эксперты высоко оценили проекты Республики Крым, прошедшие в финал.

Крым был достойно представлен на конкурсе и занял почетное место в общем рейтинге регионов, уточнила Кивико.