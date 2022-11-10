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51 минуту назад

Избыток вещей при посадке грозит снятием с рейса

Авторадио

Аэропорт Шереметьево предложил авиакомпаниям запрещать перевозку пассажиров, если те пришли на посадку со сверхнормативной ручной кладью. Об этом пишет «Коммерсант».

Избыток вещей при посадке грозит снятием с рейса
Фото: unsplashunsplash

Дело в том, что Росавиация летом потребовала от аэропортов жестко соблюдать требования о повторном досмотре личных вещей при сдаче в багаж, что грозит задержками рейсов.

Чтобы предотвратить задержки, Шереметьево предлагает авиакомпаниям, помимо снятия пассажиров с рейса, либо брать такую кладь в салон на свое усмотрение, либо отправлять такой багаж следующим рейсом.

Согласно авиаправилам, некоторые предметы можно перевозить только в ручной клади и нельзя сдать в багаж: в частности, литиевые аккумуляторы (в том числе в составе гаджетов, например, ноутбуков) и газовые зажигалки.

Новости путешествий,Коммерсант,Аэропорт Шереметьево,Росавиация,
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