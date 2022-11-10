Избыток вещей при посадке грозит снятием с рейса

Аэропорт Шереметьево предложил авиакомпаниям запрещать перевозку пассажиров, если те пришли на посадку со сверхнормативной ручной кладью. Об этом пишет «Коммерсант».

Фото: unsplash unsplash

Дело в том, что Росавиация летом потребовала от аэропортов жестко соблюдать требования о повторном досмотре личных вещей при сдаче в багаж, что грозит задержками рейсов.

Чтобы предотвратить задержки, Шереметьево предлагает авиакомпаниям, помимо снятия пассажиров с рейса, либо брать такую кладь в салон на свое усмотрение, либо отправлять такой багаж следующим рейсом.