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41 минуту назад

Испания вводит новую визу для иностранцев с мобильным образом жизни

TURIZM.RU

Новый закон касается не только граждан ЕС, но и всех третьих стран. Таким образом, воспользоваться специальной визой может каждый, кто не проживал в Испании на постоянной основе в течение последних четырех лет.

Испания вводит новую визу для иностранцев
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Корпоративный налог для стартапов и инвесторов в течение первых четырех лет будет льготным: не 25 процентов, а 15. То есть, удаленные работники получат возможность платить налог на нерезидентов, который относится к работникам и компаниям, получающим доход в Испании, но находятся в стране не более 183 дней.

Обладателям новых виз разрешат на законных основаниях оставаться и работать в стране 12 месяцев. Как только этот срок истечет, цифровые кочевники смогут продлить его сначала на два года, а затем еще на пять лет. Для этого необходимо будет подать комплект документов и получить разрешение на проживание в качестве удаленного работника в Испании.

Закон был принят 177 членами парламента при 75 воздержавшихся и 88 голосах против. Ожидается, что он будет ратифицирован без особого обсуждения в Сенате в течение ближайших недель.

В 2015 году Испания оказалась одной из худших стран для открытия бизнеса в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и сегодня прилагает много усилий, чтобы стать более привлекательной для бизнесменов и других предпринимателей.

Ожидается, что к концу ноября правительство определит точные требования и условия для цифровых кочевников, включая минимальную сумму, которую они должны зарабатывать. Ожидается, что она составит примерно 2 000 евро в месяц. TURIZM.RU

Новости путешествий,ОЭСР,ЕС,
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