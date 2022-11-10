Туристы из регионов получили больше рейсов в Таиланд

Туроператор ANEX Tour сегодня анонсировал полетную программу в Таиланд из регионов России. Начиная с 28–29 ноября первые рейсы на Пхукет отправятся из Иркутска и Хабаровска, а из Новосибирска и Кемерово – в Паттайю. Больше всего повезло Красноярску: там с 27 ноября организуют вылеты на оба курорта.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Новость стала поводом для обсуждения в сообществе специалистов, турагенты отмечают: появилась вариативность ассортимента по самым популярным в Сибири выездным туристическим направлениям, это большой плюс. Причем важно, на рынок наконец-то возвращается конкуренция: ранее во всех упомянутых городах, кроме Кемерово, продажи туров на Пхукет с вылетами на собственных рейсах открыл только Pegas Touristik. Теперь появилась надежда на то, что цены могут снизиться.

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Заботят розницу в основном именно цены: туристы с трудом привыкают к тарифам на туризм. Например, 6-дневный тур на двоих с вылетом на «Икаре» из Новосибирска и размещением в бюджетном отеле 3* на Пхукете предлагается «Пегасом» за 260 тыс. руб. Парадокс в том, что заезд на 13 дней обходится дешевле – от 222 тыс., но такая продолжительность отдыха подходит не всем – оптимальным многие считают выезд на 10–11 дней.

Кстати, если лететь в конце ноября из Новосибирска на Azur Air, но не Пхукет, а в Паттайю, то тур на 11 ночей можно купить за 175-179 тысяч рублей. Окажется ли достаточным спрос, чтобы заполнить все ёмкости, – открытый вопрос для экспертов туристического сообщества. Собеседники из числа турагентов не раз обращали внимание TourDom.ru на то, что для большинства клиентов сейчас единственный важный критерий при выборе тура – это его стоимость. Поэтому ради экономии они готовы лететь в Таиланд на перекладных. Кто-то выбирает рейсы через Москву на регулярке «Аэрофлота» (цена тура в середине ноября получается от 255 тыс., включая дорогу из Новосибирска до столицы и обратно). А кто-то предпочитает маршрут через Казахстан. Судя по рассылке одного из турагентств, тур в этом случае обойдется от 150 тыс., но к этой цене надо добавить билеты до Тараза и обратно (100 долларов).

«Со спросом все хорошо. А вот с деньгами плохо. Их нет», – так оценила реакцию туристов на появление прямых рейсов в Таиланд представительница одной из розничных компаний. «Цены высокие. Но мы других и не ждали. А вот туристы ждали», – отмечает ее коллега в телеграм-канале «Крыша ТурДома B2B».

И все-таки комментарии показывают, что запуск прямых рейсов в Таиланд из регионов – это позитивное и долгожданное событие для зимнего сезона. За период пандемии накопился отложенный спрос, туристы соскучились по отдыху на любимых курортах. «Уже забронировали сегодня. Ждать и бояться надоело», – написал один из подписчиков. «Спрос появился, люди хотят Тай и готовы платить», – уже вечером поделилась мнением представительница компании из Новосибирска и добавила, что первый рейс улетел полный.